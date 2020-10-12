В Иркутске полицейский придавил коленом голову девушке-подростку при задержании

В Иркутске сотрудники МВД грубо задержали несовершеннолетнюю девушку, придавив ей голову коленом. Та попыталась украсть из магазина носки за 990 рублей, но вернула их до приезда полиции. Видео опубликовал представитель организации «Сибирь против пыток» Святослав Хроменков . В полиции говорят, что полицейские вынуждены были применить силу, потому что «методы убеждения были неэффективны».

На видео полицейские пытаются надеть наручники на лежащую на полу девушку. Один из сотрудников несколько раз ставит ей колено на голову, девушка начинает кричать от боли, но полицейский продолжает держать ее ногой.

Святослав Хроменков сообщил «Тайге.инфо», что девушка попыталась не заплатить за носки, однако отдала их до приезда полицейских.

«Я попросила отдать сотовый телефон, чтобы позвонить и сообщить своей маме, на что сотрудник ответил отказом, сказав, что разобьет его, либо отдаст только родителям. Когда я попыталась забрать его он ударил меня локтем в лицо. В ответ на что я дала ему пощечину. И села на тумбу для примерки обуви», — рассказала девушка правозащитникам. По ее словам, после этого полицейский повалил ее на пол, поставил колено ей на голову, а затем сел ей на шею.

Местный телеканал «АИСТ» опубликовал видео, где девушка бьет полицейского ладонью по лицу, после этого полицейский набрасывается на нее. В сюжете говорится: «Очевидцы говорят, что она еще и ругалась матом». Пресс-секретарь иркутского ГУ МВД Герман Стругилин в ролике говорит, что «методы убеждения были неэффективны, поэтому сотрудники были вынуждены применить силу».

Правозащитники считают, что полицейский первый ударил подростка и не оказал ей помощь, когда та пожаловалась на разбитую губу. Хроменков намерен подать заявление о превышении должностных полномочий в Следственный комитет.

СК начал проверку в отношении задержанной девушки по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении представителя власти. По сведениями Хроменкова, полицейские хотят возбудить дело о краже из магазина одежды на нескольких подростков.