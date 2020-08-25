В Иркутске фигурантов дела о массовом отравлении «Боярышником» приговорили к срокам до девяти лет колонии

Ленинский районный суд Иркутска приговорил семерых обвиняемых в массовом отравлении «Боярышником» к срокам от семи до девяти колонии общего режима. Об этом сообщила пресс–служба суда.

Обвиняемых признали виновными в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим тяжкий вред здоровью и смерть двух и более лиц.

Сообщается, что по делу допросили более 60 потерпевших и 150 свидетелей. Общий срок заключения для всех обвиняемых — 56 лет и 6 месяцев.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2016 года обвиняемые купили около 160 литров метилового спирта и под видом настойки боярышника продавали его на территории Иркутска. В результате отравления 63 человека умерли, еще 15 пострадали.