В Иране разбился грузовой самолет

В окрестностях Тегерана разбился грузовой самолет, сообщил представитель экстренных служб Ирана Михтаба Халиди, передает издание ILNA. В результате крушения погибли по меньшей мере семь человек.

Самолет летел из Бишкека в иранский город Кередж, сообщили РИА Новости в киргизском аэропорту Манас. Пилот по ошибке начал приземляться в другом аэропорту, который не предназначен для посадки грузовых самолетов, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в жилые дома. Пилот лайнера выжил. По информации Press TV, на борту находились 16 человек.

Агентство Fars уточняет, что лайнер принадлежал армии Ирана. Его пилот выжил при крушении. Самолет врезался в жилые дома, их повреждения оценили как незначительные. Точное число погибших и пострадавших пока не известно. Издание «24.kg» сообщает, что самолет перевозил 30 тонн охлажденного мяса.

Издание Press TV также сообщает, что потерпевший крушение самолет был грузовым и на борту находились десять человек.