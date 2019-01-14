В инстаграме опубликовали видео с сожжением флага России. Возбуждено уголовное дело

Полиция Мордовии начала проверку видео, на котором сжигают флаг России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ролике девушка бросает в костер российский флаг, а другая комментирует это словами «Хорошо горит».

Обновлено. Заголовок был изменен: позже в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела. С девушек взяли обязательство о явке в полицию. Там уточнили, что они не проходят по делу в качестве подозреваемых и проверка продолжается.

Накануне на видео обратило внимание сообщество «Плохие новости» во «ВКонтакте». В публикации говорится, что флаг сожгли две жительницы Саранска — 23-летняя Валерия и 21-летняя Софья. По информации издания «МордовМедиа», девушек доставили в отделение для дачи показаний.

В группе «Плохие новости» говорится, что девушки, объясняя свой поступок, сообщили, что сжигали старые вещи. При этом «МордовМедиа» со ссылкой на одну из них указывает, что они «не хотели осквернять свою страну». «Выложили вообще только первую часть видео! Во второй части мы накрикивали „Россия, процветай“, чтобы все проблемы страны ушли в огонь вместе с этим флагом», — приводит издание слова одной из девушек.

Сообщество «Плохие новости» без ссылки на источник информации пишет, что одна из девушек, которая принимала участие в сожжении флага, посещала молодежный форум в составе делегации «Единой России» и проходила стажировку в пресс-службе главы Мордовии.

Надругательство над флагом России (329 статья УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо ограничением свободы или принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.