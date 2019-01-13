В Ингушетии умер полицейский, пострадавший при обстреле автомобиля главы республиканского центра «Э»

В реанимации ингушской республиканской больницы умер сотрудник правоохранительных органов, который пострадал при обстреле автомобиля начальника республиканского Центра противодействия экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию больницы.

Двое пострадавших при стрельбе находятся в состоянии средней тяжести, они остаются в реанимации.

По данным республиканского управления СК, вечером 12 января на трассе «Кавказ» неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» выстрелили из огнестрельного оружия в автомобиль «Мерседес». По информации источника «Интерфакса», в пострадавшем автомобиле находился начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия. После обстрела нападавшие скрылись с места происшествия.

СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК) и незаконном обороте оружия (ст.222 УК).