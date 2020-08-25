В Ингушетии произошла перестрелка из-за должности в поселковой администрации. Есть пострадавшие

В Ингушетии произошла перестрелка между членами двух семей из-за должности в поселковой администрации. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах республики, пострадали девять человек.

Собеседник агентства рассказал, что перестрелка произошла в городе Сунжа на почве «межтейповой неприязни».

Еще три человека пострадали во время драки между родственниками раненых в перестрелке.

Как сообщает Baza, участники конфликта «делили должность в поселковой администрации», на которую претендовали представители двух крупных семей. В драке они применили пистолеты и ножи. Речь идет о населенном пункте Нестеровское.

По данным Mash, пострадавших — 12. В конфликте участвовали члены семей Ферзаули и Хациевых из тейпа Мелхи.