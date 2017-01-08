В Иерусалиме террорист на грузовике въехал в толпу прохожих

В результате наезда грузовика на пешеходов в старой части Иерусалима по меньшей мере четыре человека погибли, еще 15 пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает Haaretz.

По свидетельству медиков, которые работают на месте происшествия, грузовик сбил группу молодых людей, которые в этот моменты выходили из автобуса, сообщает Jerusalem Post.

Находившиеся рядом военные открыли огонь по водителю машины, он был убит на месте.

По данным источников Reuters в правоохранительных органах, за рулем находился палестинец.

Полиция назвала нападение намеренным и квалифицировала произошедшее как теракт.

19 декабря террорист на грузовике врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, тогда погибли 12 человек, десятки пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

В ночь на 15 июля 2016 года в Ницце грузовик врезался в толпу на набережной во время празднования Дня взятия Бастилии. Тогда погибли 84 человека. Автомобилем управлял гражданин Туниса, он был застрелен полицией. Ответственность за случившееся также взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».