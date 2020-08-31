В Хабаровске арестовали двоих водителей «Фургаломобиля». Они объявили голодовку

Маклыгину назначили 10 суток ареста за создание помех движению транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Смоленскому — 20 суток за повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

В знак протеста против решения суда мужчины объявили голодовку.

Маклыгина задержали 29 августа после акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая проходила на площади Ленина в Хабаровске. До суда его оставили в спецприемнике.

Смоленского задержали на следующий день. По словам очевидцев, это произошло в кафе, где он встречался с друзьями. В июле он уже отбыл 8 суток ареста, на него составили протокол о создании помеха движению транспорта на митинге. Это был первый арест с начала протестов в Хабаровске.

«Фургаломобиль» — фудтрак, украшенный агитационными плакатами в поддержку Фургала, который сопровождает шествия протестующих.