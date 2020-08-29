В Хабаровске 50-й день подряд вышли на акцию протеста в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации покушений и убийств. Об этом сообщает местное издание DVhab.ru.

Участники акции прошли шествием по центральным улицам города, после чего утроили митинг возле правительства Хабаровского края. Демонстранты требовали отставки власти региона, в том числе мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

В городской мэрии насчитали около 1200 участников акции. При этом DVhab.ru пишет, что «можно говорить о тысячах человек». Издание также отмечает, что в этот раз присутствовало значительно меньше полицейских.

После акции в Хабаровске задержали водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыдина, сообщает ОВД-Инфо. На него собираются составить протокол о создании помех движению транспорта во время участия в акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Маклыдина оставят в спецприемнике до суда 31 августа.

Новый Фургаломобиль догнал колонну. Из колонок доносится «Волю народа надо уважать!» pic.twitter.com/Bki5pSV7eB — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 29, 2020

Акции протеста в поддержку Фургала с 11 августа.

Сергея Фургала задержали в начале июля, его обвиняют в организации убийств и покушения на бизнесменов в 2004–2005 годах. Вину он не признает.

Фото на превью: @teamnavalnykhv / Tweeter