В Грузии мужчина с оружием захватил заложников в банке

В грузинском городе Кварели вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии». Предположительно, он захватил 15 заложников, сообщает «Рустави 2». По словам очевидцев, он принес с собой гранату.

Очевидцы рассказали, что в момент нападения внутри банка находился персонал, в том числе менеджер. Сколько там было посетителей, не уточняется. Нескольким людям удалось выбежать из банка.

По предварительной информации, преступник потребовал 500 тысяч лари (около 11,7 миллиона рублей) в обмен на освобождение 15 человек.

Полиция оцепила территорию вокруг банка, сообщает МВД Грузии.

В апреле вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Тбилиси. По версии властей, нападавшего удалось задержать после того, как с ним провели переговоры. В результате инцидента никто не пострадал.