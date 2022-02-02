В Грозном прошел митинг против семьи Янгулбаевых, на акции сожгли плакаты с их изображением

В центре Грозного прошел митинг против семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».

Акция протеста прошла на центральной площади города. Согласно предварительной оценке, которую приводит издание, в ней приняли участие более 400 тысяч человек.

Участники митинга принесли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых и «надписями проклятий в их адрес». На видео очевидцев видно, как демонстранты сжигают эти плакаты.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Перед демонстрантами выступил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Он заявил, что семья Янгулбаевых «оскорбила чувства верующих», в частности, исламских святых эвлия.

20 января чеченские силовики насильно увезли из квартиры в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву — жену Сайди Янгулбаева и мать бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. Изначально власти Чечни утверждали, что она проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Глава республики Рамзан Кадыров назвал законными действия силовиков.

Кадыров также обвинил Янгулбаевых в пособничестве террористам и призывал задержать их или «уничтожить» в случае сопротивления. Позднее Кадыров призвал иностранные государства «вышвырнуть» семью и заявил, что членов его семьи «найдут и уничтожат».

Против сына Мусаевой Ибрагима Янгулбаева возбудили дело об оправдании терроризма, он заочно арестован.