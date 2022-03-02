В Госдуму внесли законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за «фейки» о российской армии
В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение «фейков» о действиях российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Василия Пискарева.
Ранее Пискарев предложил дополнить статьи Уголовного и Административного кодексов об ответственности за распространение заведомо ложной информации положением об ответственности «за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций».
Речь, по словам депутата, идет в том числе о данных о потерях российских войск.
Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине 24 февраля. Тогда же Роскомнадзор под угрозой блокировки предупредил СМИ, что они должны давать информацию, полученную «только из официальных российских источников».
За неделю войны ряд изданий были заблокированы из-за якобы размещенных «фейков», в том числе Дождь и «Эхо Москвы».
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