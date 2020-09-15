В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов на основании заключения эксперта

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий блокировку сайтов из-за экстремизма без суда на основании заключения эксперта. Документ опубликован в базе данных Госдумы (. pdf ).

Законопроект внесен законодательным собранием Башкирии и депутатом Госдумы от «Единой России» Рамзила Ишсарина.

Они предложили внести изменения в закон «Об информации» и разрешить блокировку сайта на основании заключения эксперта, который признает материал экстремистским. После этого Роскомнадзор внесет сайт в реестр запрещенных.

Сейчас сайт может быть внесен в такой реестр по решению суда или по запросу генпрокурора или его заместителей.

Авторы законопроекта считают такой порядок неэффективным, так как с момента обнаружения ресурса правоохранительными органами до блокировки проходит много времени, а это «позволяет вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность» и создавать «зеркала» своих сайтов.