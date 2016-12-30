В Госдепартаменте прокомментировали данные о закрытии резиденции посольства США в Серебряном Бору

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о закрытии доступа сотрудников американского посольства в Москве к дому отдыха в Серебряном Бору, сообщает РИА Новости.

«Мы видели сообщения по этому поводу. Но у нас нечего добавить к ранее сделанным заявлениям», — заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.

Агентство пока не располагает комментарием российских властей о закрытии резиденции в Сосновом Бору.

Ранее телеканал CNN сообщил, что среди первых ответных шагов России на введенные накануне санкции США было распоряжение закрыть Англо-американскую школу в Москве и резиденцию американского посольства в Серебряном Бору.

США ввели санкции против России в четверг, 29 декабря. Под ограничительные меры попали несколько физических лиц, а также российские спецслужбы ГРУ и ФСБ. США также выслали 35 российских дипломатов и закрыли две загородных резиденции российского посольства в Мэриленде и Нью-Йорке. В Кремле и МИД пообещали ответить на эти шаги.