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В Госдепартаменте опровергли поставку ПЗРК сирийской оппозиции

Новости
01:19, 28 декабря
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США не предоставляют сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента Марка Тонера.

«То, что мы не предоставляем никаких ПЗРК... сирийской оппозиции, это факт», — сказал Тонер. «Наша позиция по ПЗРК не изменилась, мы были бы очень обеспокоены, если бы подобное оружие попало в Сирию», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепартамента Джоном Керри заявил, что «разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК», которое было заложено в закон США о бюджете на оборону, «может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам».

Закон об оборонном бюджете, в  рамках которого авторизованы поставки оружия сирийским повстанцам, президент США Барак Обама подписал 23 декабря.

В начале декабря он также одобрил меморандум, снимающий ограничения на поставки вооружений союзникам США в Сирии. Документ отменяет действие нескольких статей американского Акта о контроле за экспортом вооружений, в рамках которого запрещалась поставка оружия в страны, в которых «поддерживаются акты терроризма».

 

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