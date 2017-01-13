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В Госдепартаменте не стали называть действия России в Алеппо «военными преступлениями»

В Госдепартаменте не стали называть действия России в Алеппо «военными преступлениями»

Новости
06:44, 13 января
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Представитель Госдепартамента США в ходе брифинга не стал называть действия России в Алеппо военными преступлениями.

Представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что США «решительно осуждают действия России, особенно в районе Алеппо», однако «пока не пришли к заключению о том, что они являются военными преступлениями».

Накануне в ходе слушаний в Конгрессе, посвященных по назначению на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сенатор Марк Рубио поднял тему «военных преступлений» России в Сирии. На вопрос о том, «является ли президент Владимир Путин военным преступником», Тиллерсон ответил, что «не стал бы использовать этот термин».

Организация «Местные координационные комитеты Сирии» ранее обвинила Россию в причастности к обстрелу гуманитарного конвоя ООН и Красного полумесяца в районе Алеппо 19 сентября. В результате авианалета тогда погибли 10 человек, а еще 22 получили ранения. В октябре Владимир Путин заявил, что удар по конвою нанесли террористы.

В декабре специальная комиссия ООН заявила, что не смогла установить виновных в обстреле конвоя.

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