В Госдепартаменте не согласились со словами Пескова о замороженном диалоге России и США

В Госдепартаменте США не согласились с высказываниями пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что диалог США с Россией заморожен, сообщает ABC News.

По словам официального представителя Госдепартамента Джона Кирби, «дипломатическое взаимодействие с Россией продолжается по широкому кругу вопросов».

«Конечно... у нас есть вопросы к России по целому ряду проблем, но диалог не прекращался», — заявил он.

Он отметил, что перерывов в общении двух государств не было и что страны постоянно поддерживают контакты на уровне посольств, пишет Reuters.

Ранее Песков заявил, что диалог России и США на всех уровнях находится в «замороженном состоянии».

«Мы не общаемся друг с другом или делаем это минимально», — сказал он. Песков назвал санкционную политику США в отношении России «деструктивной линией», которая наносит серьезный вред отношениям между двумя странами.