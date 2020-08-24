В горах Грузии разбился микроавтобус. 17 человек погибли

В Душетском муниципалитете в Грузии микроавтобус упал с обрыва, 17 человек погибли, трое тяжело ранены. Об этом сообщило МВД страны.

Авария произошла 23 августа близ села Бисо по дороге в Шатили. Автомобиль упал с высоты примерно 80 метров на каменистый склон.

«Новости Грузия» уточняют, что эта дорога считается одной из самых опасных в стране: зимой она становится непроходимой из-за снега, а в момент аварии шел дождь, из-за чего видимость была плохой.

Кандидат в мажоритарные депутаты от региона Шалва Кереселидзе в комментарии агентству Sputnik сказал, что в тот момент на дороге была припаркована машина департамента автомобильных дорог. Она тоже разбилась. В момент аварии людей там не было.

Всех пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в реанимации.

На месте работают полиция, пожарные, поисково-спасательная команда, медики и спецтехника. Спасательную операцию лично координируют замминистра внутренних дел Иосеб Челидзе и глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.

МВД возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.