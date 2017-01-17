В Glencore прокомментировали участие ВТБ в приватизации «Роснефти»

«Это была промежуточная сделка, необходимая для закрытия транзакции», — заявил представитель Glencore.

Ранее стало известно, что банк выдал бридж-кредит сингапурской QHG Shares на сумму 692 миллиарда рублей для покупки акций «Роснефти». На момент получения денег QHS Shares полностью принадлежала Glencore.

Фактически при посредничестве ВТБ был проведен валютный своп, объясняет РБК. Сначала QHG Shares взяла у ВТБ кредит в рублях. Эти деньги были переведены в «Роснефтегаз» для покупки акций «Роснефти», а затем перенаправлены в российский бюджет. Затем «Роснефтегаз» приобрел рублевый долг QHG Shares, а вернула его компания при помощи кредита от итальянского банка Intesa.

В начале января «Роснефтегаз» отчитался о закрытии сделки по продаже 19,5% акций «Роснефти» Катарскому суверенному фонду и Glencore. Ранее, в декабре, президент Владимир Путин назвал эту сделку крупнейшей на мировом энергетическом рынке за 2016 год.