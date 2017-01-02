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В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта

Новости
23:20, 2 января
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Полиция Германии задержала мигранта из Сирии, которого подозревают в том, что он планировал въехать в толпу людей на заминированном грузовике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру.

По словам представителя ведомства, 38-летний мужчина два года живет в Германии. Следствие считает, что в декабре 2016 года он пытался получить от террористической организации «Исламское государство» 180 тысяч евро для покупки автомобилей, которые он собирался заминировать и направить в толпу.

Имя арестованного не называется, он был задержан еще 31 декабря 2016 года.

Сам задержанный признался в установлении контактов с террористической организацией, однако обвинения в планировании атаки отрицает. По его словам, деньги ему были нужны для помощи своей семье в Сирии.

В понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». 

Подозреваемый в совершении теракта тунисец Анис Амри был убит 23 декабря в Милане в результате перестрелки.

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