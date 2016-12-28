В Германии задержали гражданина Туниса по подозрению в причастности к теракту в Берлине

В Германии задержали гражданина Туниса, который, по подозрению прокуратуры, может быть связан с терактом в Берлине 19 декабря, сообщает Associated Press.

Конкретные обстоятельства задержания гражданина Туниса не называются. При этом, как пишет АP, полиция провела обыски у него дома и на рабочем месте.

По данным немецкой прокуратуры, номер телефона задержанного был записан в мобильном Аниса Амри, которого власти Германии считают водителем грузовика, который въехал на ярмарку в Берлине. Какую роль он мог играть в произошедшем теракте, не уточнется.

19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Берлинская полиция сообщила о задержании подозреваемого вскоре после теракта, однако позднее выяснилось, что под стражу был взят не тот человек, который находился во врезавшемся в толпу грузовике.

Газета Süddeutsche Zeitung написала, что подозреваемого организатора атаки зовут Анис Амри, он планировал уехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне террристов. 23 декабря Амри был застрелен полицией в итальянском Милане.