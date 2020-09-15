В ФСБ пообещали показать Ивану Сафронову материалы, которые он якобы передал чешской разведке

Следователь ФСБ Александр Чабан пообещал показать обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову материалы, которые тот якобы передавал чешской разведке, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Фото: Агентство «Москва»

По словам адвоката, Чабан устно сообщил ему, что удовлетворил ходатайство Сафронова. В нем журналист просил допросить его, предварительно показав ему те материалы, в передаче которых его обвиняют.

«Таким образом, мы ожидаем, что следствие, наконец, продемонстрирует нам ту информацию, в передаче которой обвиняют Сафронова, после чего наш подзащитный сможет дать показания», — сказал Павлов.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали в начале июня. Его обвиняют в передаче секретных данных спецслужбам Чехии. Ранее ФСБ отказалась раскрывать детали обвинения до того, как закончится расследование. Сафронов отрицает вину и считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью — он писал о военно-промышленном комплексе.