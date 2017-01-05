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В Финском заливе пропало судно с тремя рыбаками на борту
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В Финском заливе пропало судно с тремя рыбаками на борту

Новости
12:39, 5 января
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту пропажи рыболовного судна в Финском заливе, сообщается на сайте северо-западного следственного управления на транспорте СК. 

DepositPhotos 

Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц». На борту судна находились три человека и около пяти тонн рыбы.

Маломерное судно «Монни» должно было прибыть в порт Усть-Луга, но пропало с экранов радиолокационных станций, сообщается на сайте северо-западной транспортной прокуратуры. СК отмечает, что местонахождение судна и членов его экипажа неизвестно.

Следствие организовало осмотр акватории Финского залива, в котором принимают участие сотрудники ФСБ, МЧС и администрации Кингисеппского района Ленинградской области. Также проводятся допросы представителей судовладельца судна и сотрудников порта, откуда отправилось судно. В поисковых мероприятиях также задействован вертолет МЧС Ми-8.

О том, что связь с «Монни» была потеряна вечером 4 января сообщил источник РИА Новости. По его словам, связь была потеряна в районе острова Мощный в Финском заливе. 

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