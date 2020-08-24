В Эстонии обладательницу титула «Мать года» осудили за издевательства над детьми

Ее признали виновной в незаконном лишении детей свободы и причинении им телесных повреждений. Женщина не признала вину.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Кобин в 2019 году. Согласно материалам дела, от ее действий пострадали по крайней мере пятеро приемных детей в возрасте от девяти до 17 лет.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы женщина регулярно избивала их руками и ногами. В качестве наказания она могла запереть их на несколько часов или дней и заставляла стоять на одном месте по 12 и более часов.

Малле Кобин оказывала услуги замещающего ухода и брала под патронаж детей, оставшихся без родительской опеки. Они жили в ее доме на острове Хийумаа.

В 2013 году, когда ей вручили титул «Мать года», у нее было пятеро своих и 12 приемных детей. В 2014 году президент Эстонии вручил ей Орден Эстонского Красного креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов.