В ЕС согласовали санкции против России из-за отравления Навального

Главы МИД стран Евросоюза согласовали санкции против России из-за отравления Алексея Навального, сообщил глава дипломатии ЕС Джозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас рабочие группы занимаются техническими деталями. Подробности станут известны позже. Также, по словам Борреля, ЕС намерен активизировать поддержку гражданского общества и защиты прав человека в России.

Ранее о согласовании санкций против России из-за Навального сообщал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Речь идет о персональных санкциях против тех, кто, по мнению Евросоюза, несет ответственность за отравление Навального. По сведениям Le Monde, они затронут девятерых человек из администрации президента Владимира Путина и силовых структур, а также НИИ, который разрабатывал «Новичок».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя готовящиеся санкции, заявила, что «они всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам».

Фото на превью: Vladimir Varfolomeev / Flickr