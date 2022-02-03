В Екатеринбурге возбудили дело о вандализме из-за пририсованных глаз на картине ученицы Малевича

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело о вандализме из-за повреждения картины Анны Лепорской «Три фигуры», передает «Интерфакс».

Подозреваемый пока не установлен, сейчас полицейские отсматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Дело возбуждено по части первой статьи 214 УК РФ, наказание по ней составляет до 40 тысяч рублей штрафа, исправительные работы или до трех месяцев ареста.

В декабре посетитель выставки в «Ельцин-центре» пририсовал глаза на картине «Три фигуры», которую привезли из Третьяковской галереи в Москве.

Реставрацию картины оценили в 250 тысяч рублей, картина была застрахована почти на 75 миллионов рублей.

Полиция отказалась возбуждать дело из-за незначительного ущерба и из-за того, что «картина своих свойств не утратила».

Фото на превью: The Art Newspaper Russia