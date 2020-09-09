В Екатеринбурге создателя паблика о движении АУЕ приговорили к семи годам колонии

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил Николая Бабарика к семи годам колонии общего режима за создание паблика о движении АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) и разжигание ненависти к полицейским и сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По этому же делу жену Бабарика Наталью приговорили к четырем годам условно, а друга семьи Артема Зуева — к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Бабарику и его жене запретили заниматься администрированием сайта в течение четырех лет, пишет 66.ru.

На заседании суда прокурор заявил, что интернет является «мощным инструментом влияния, орудием пропаганды» и «мотивирует молодежь». Николай Бабарика и Артем Зуев полностью признали вину, Наталья Бабарика — не признала.

Как отмечает 66.ru, дело рассматривал гарнизонный военный суд, поскольку на момент возбуждения дела Бабарика был военнослужащим.

Уголовное дело против жителя Оренбурга Николая Бабарика возбудили в 2011 году, когда ему было 17 лет. По версии следствия, молодой человек создал во «ВКонтакте» группу «А.У.Е», в которой он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Их приятеля Артема Зуева, работающего в типографии, обвинили в печати и распространении продукции с символикой АУЕ.

Бабарику и Зуева задержали и отправили под арест в мае 2018 года. Наталья Бабарика находилась на свободе во время следствия, так как на момент задержания была беременна.

В августе Верховный суд России признал субкультуру АУЕ («Арестантское уголовное единство», или «Арестантский уклад един») экстремистским движением и запретил на территории России. Соответствующее ходатайство подал в суд генпрокурор Игорь Краснов.