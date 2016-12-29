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В «Единой России» задумались об упразднении идеологических платформ

Новости
07:51, 29 декабря
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Три идеологические платформы «Единой России» могут быть упразднены, так как больше помогают партии расширять электорат, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ЕР.

Речь идет о патриотической, консервативной и либеральной платформах. Специально их упразднять не будут, но после съезда «Единой России» собирать не планируют, рассказали собеседники издания. Евгений Ревенко, заместитель секретаря генерального совета партии по идеологии, сообщил «Коммерсанту», что появились «более актуальные методы работы с гражданами».

«Для людей в регионах разделение позиции «Единой России» на некие идеологические платформы вообще непонятно«,— добавил он, отметив, что идеология партии была заложена в принятой перед выборами в Госдуму программе.

Информацию о возможном упразднении платформ подтвердил секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов. «Да, мы думаем над этим», — сказал он.

Идеологические движения ЕР — клуб «4 ноября», «Гражданская инициатива», и «Государственно-патриотический» и «Либеральный» клубы — были созданы в 2005-2007 году, когда в партии объединились сторонники разных политических взглядов, напоминает «Коммерсантъ». По итогам съезда 2012 года они были оформлены в три идеологические платформы.

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