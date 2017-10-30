В Дзержинске школьникам, недовольным ценами на проезд, пригрозили «черными списками ФСБ»

В школе №40 в Дзержинске Нижегородской области старшеклассникам, которые вступили в группу во «ВКонтакте», выступающую против повышения цен на проезд, сказали, что их могут включить в «черные списки ФСБ». Видео общения школьников и учителя опубликовал портал Koza.Press.

На видеозаписи слышно, что учитель говорит классу: «Вас подписывают на революционные действия». Она попросила школьников выйти из группы и назвала тех, кто туда вступил, «баранами». «Моя задача – неформально сейчас с вами поговорить, чтобы до вас дошло: мы в таком мире живем», — сказала учительница.

В ответ один из учеников заявил, что в требованиях не повышать стоимость проезда нет ничего противозаконного. «Потому что мы реально можем что-то изменить, поэтому ФСБ заинтересовалась. Потому что мы не стоим на коленях. Ездите, пожалуйста, по 25, а я не хочу — у меня денег столько нет», — говорит школьник.

Когда школьники сослались на Конституцию России, учитель ответила, что «в Конституции у нас много что написано».

В группе «Дзержинск против роста цен на проезд» появились сообщения о том, что давление на учеников оказывали учителя нескольких школ. «Школьников, состоящих в нашей группе, либо обзванивают классные руководители, либо вызывают в образовательные организации вместе с родителями. Подростков заставляют под угрозой административной ответственности убрать репосты, дающие информацию о протесте, и выйти из сообщества», — пишут администраторы сообщества.

Участники группы требуют вернуть цену за проезд на прежний уровень — ее повысили с 18 до 25 рублей.

29 октября учителя средней общеобразовательной школе № 14 города Иваново уволили после того, как она провела «воспитательную беседу» с учениками в связи с митингом оппозиционера Алексея Навального. Учитель советовала школьникам «сидеть тихонечко за партой» и там «долбиться», а не «ходить, долбиться с флагами на [площади] Пушкина». Она также называла школьников «стадом», «деревяшкой-Буратино» и «тупорылыми».