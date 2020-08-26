В дом Вероники и Валерия Цепкало пришли с обыском

В Минске в дом Вероники и Валерия Цепкало, незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, пришли с обыском, передает Tut.by. Они оба находятся за границей.

Обновлено. Во время обыска арестовали телевизор и пылесос, сообщил Валерий Цепкало в твиттере.

Причина обыска неизвестна.

«Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем», — рассказала Вероника Цепкало.

Ее муж Валерий Цепкало уехал из Беларуси с детьми в конце июля. Он заявил, что опасался уголовного преследования.

Вероника Цепкало участвовала в предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, об ее отъезде стало известно в день выборов.