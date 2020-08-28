В Чите на подростка, прикурившего от свечи в храме, завели уголовное дело

В Чите на 18-летнего подростка завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих после того, как он прикурил от свечи в храме. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по Забайкалью.

По версии следствия, в июле подросток «демонстративно» прикурил от свечи, стоявшей на алтаре в православном храме, записал это на видео и опубликовал в TikTok и инстаграме.

Сам подросток позднее извинился и заявил, что не понимал своих действий. «Никакого смысла или злого умысла в моем поступке нет и не было. Дело в том, что у меня нет религиозного образования, и даже никаких представлений об этом не было. От моего поступка никто не пострадал физически, а вот я сейчас могу пострадать за то, что я — подросток и совершил ошибку», — сказал он.

На видео подростка снимал другой человек, который назвавший это «преступлением года».

Инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери в Чите.