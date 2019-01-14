В Черкесске будут судить сотрудника ФСИН, который сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе

В Черкесске передано в суд уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела режима и надзора СИЗО-1 по Карачаево-Черкесии Мурата Боташева. Его обвиняют в том, что он сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми. Об этом рассказала Дождю адвокат Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

По версии следствия, 4 сентября 2018 года находившийся за рулем автомобиля Боташев сбил на пешеходном переходе 33-летнюю Элину Хапаеву и ее двоих детей — шестилетнего мальчика и девочку четырех лет. Как рассказала адвокат «Медиазоне», после аварии мальчику необходимо установить титановую пластину на череп, а его матери требуется пластическая операция лица и операция на коленях, так как женщина теперь с трудом ходит.

Адвокат также рассказала, что четырехлетняя девочка потеряла все базовые рефлексы, в частности, она разучилась жевать и глотать.

Боташев полностью признал вину, но моральный и материальный вред, причиненный потерпевшим, не возместил. По его словам, он торопился домой и потерял контроль над машиной. При этом один из свидетелей утверждает, что обвиняемый соревновался с водителем другого автомобиля, пытаясь его опередить.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. «Медиазона» отмечает, что потерпевшими по делу признали только детей. Их мать осталась свидетелем, потому что ее травмы оцениваются как вред здоровью средней тяжести.