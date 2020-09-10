В Чечне похитили родственников Ахмеда Закаева. До этого он выступил в поддержку оппозиционного телеграм-канала

В Чечне неизвестные похитили двух сестер и двух братьев чеченского политика Ахмеда Закаева, живущего в Великобритании. Об этом сообщили «Кавказ.Реалии» со ссылкой на самого Закаева.

Скриншот: Akhmed Zakayev / Youtube

Их местонахождение неизвестно.

Закаев связал задержание с его недавним видеообращением, в котором осудил пытки модератора чата оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Политик опубликовал видео 8 сентября. В нем он поддержал деятельность телеграм-канала и заявил, что раз власти позволили себе такое в отношении их модератора, то и он тоже модератор 1ADAT.

На следующий день спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что рад словам Закаева, поскольку теперь с него «будет спрос» за действия движения.

1ADAT публикует новости о пытках, внесудебных задержаниях и других нарушения прав человека в Чечне. 8 сентября в соцсетях распространилось видео, на котором модератор их публичного чата сидит абсолютно голый и говорит, что это «грязный канал», а он сам занимался недостойным делом, поэтому он решил сам себя наказать. После этого он садится на бутылку.

Ахмед Закаев — бывший полевой командир Ичкерии, непризнанного сепаратистского государства, существовавшего на территории Чечни с 1991 по 2000 годы.

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