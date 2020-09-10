В Большом театре отменили оперу из-за болезни солиста. У него заподозрили коронавирус
У солиста государственного академического Большого театра Ильдара Абдразакова выявили коронавирус, передает «Интерфакс».
В связи с этим театр отменил оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос», которая должна была пройти 10 сентября.
По словам пресс-атташе Катерины Новиковой, Абдарзакову пока сделали один тест. «Хотя для установления точного диагноза необходимы дальнейшие исследования, руководство Большого театра приняло решение отменить спектакль. В нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей», — сказала она.
Из-за пандемии Большой театр был закрыт с 16 марта по 6 сентября.
По данным федерального оперштаба, в Москве выявили 269 079 случаев инфицирования коронавирусом, из них 695 — за последние сутки.
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