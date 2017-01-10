В Белом доме прокомментировали слова Мерил Стрип о Трампе

Представитель Белого дома Джош Эрнест на брифинге прокомментировал критику актрисы Мерил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа.

Эрнест назвал слова Стрип «прямым осуществлением ее прав» в рамках первой поправки к конституции США, гарантирующей гражданам страны свободу слова.

Эрнест отметил, что не говорил с президентом Обамой о речи Стрип.

«Могу сказать, что она явно пыталась пыталась донести вдумчивое, тщательно изученное сообщение, в которое глубоко верит», — отметил Эрнест.

Ранее высказывание Стрип прокомментировал и Трамп. Он назвал Стрип «любительницей Хиллари [Клинтон — его оппонента на президентских выборах]».

Накануне на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Мерил Стрип раскритиковала избранного президента за то, что тот ранее спародировал журналиста-инвалида Сержа Ковальски, а также за его взгляды на миграционную политику.