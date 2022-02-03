В Белом доме отказались от слова «неизбежный» при оценке возможного вторжения России в Украину

Белый дом перестал использовать слово «неизбежный» для оценки возможных планов России по вторжению в Украину. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я употребила это слово единожды. И думаю, другие [политические деятели] делали то же самое. Потом мы перестали его употреблять, поскольку оно посылает сигнал, который мы не хотели посылать», — заявила Псаки.

Она добавила, что в Белом доме «до сих пор не знают», принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Поэтому США считают, что это может произойти «в любое время», подчеркнула Псаки.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в интервью радиостанции NRP, что американские власти не считают вторжение России в Украину неизбежным. «Я бы не сказала, что мы считаем его [вторжение] неизбежным, потому что мы еще пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы предоставить России выход из ситуации. Мы надеемся, что это сработает и что [Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации», — сказала Томас-Гринфилд.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже заявлял, что вторжение российских войск в Украину нельзя считать «неизбежным».

В конце января CNN сообщил, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что вторжение России в Украину практически неизбежно. В Белом доме назвали эту информацию ложной. По данным CNN, Зеленский выразил недовольство «чрезмерной реакцией» США на передвижение российских войск к украинской границе.

Фото на превью: Public Domain Pictures