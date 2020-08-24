В Беларуси задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции

В Беларуси милиция задержала лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дилевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову, пишет Белсат. Оба входят в президиум Координационного совета оппозиции.

Их задержали возле проходной МТЗ. Силовики посадили их в автозак и увезли в неизвестном направлении.

Телеграм-каналы «Кулуары KYKY» и NEXTA пишут, что их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия.

Добавлено. Милиция «в рамках административного процесса» задержала председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича. Члена президиума КС Лилию Власову вызвали на допрос в Следственный комитет.

Накануне на площади Независимости в Минске прошел очередной митинг. Tut.by писал, что на него пришло более 100 тысяч человек. МВД заявляло о 20 тысячах. Акции также прошли в других городах Беларуси, в том числе в Бресте и Гродно.

В своем пресс-релизе ведомство отмечало, что «по-прежнему некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях», и предупреждало об ответственности. В частности, статья 23.34 КоаП о нарушении порядка организации массовых мероприятий предусматривает штраф в размере 50 базовых величин для физических лиц, а статья 293 УК о массовых беспорядках — до пятнадцати лет лишения свободы.