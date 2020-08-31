В Беларуси задержали члена президиума совета оппозиции Лилию Власову

Власову задержали сотрудники департамента финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси. В ее квартире прошел обыск. Ранее Власову вызывали в милицию из-за участия в несогласованном митинге.

25 августа двух членов президиума координационного совета оппозиции, Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову, арестовали на 10 суток за организацию несанкционированной акции. Ранее всех членов совета вызывали на допросы в Следственный комитет.

Помимо Лилии Власовой, Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой, в президиум совета оппозиции входят писательница Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший министр культуры Павел Латушко. Действующий президент страны Александр Лукашенко назвал назвал координационный совет «черносотенцами».