В Беларуси задержали члена президиума совета оппозиции Лилию Власову
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции, юрист Лилия Власова была задержана сотрудниками комитета госконтроля Беларуси, передает корреспондент Дождя.
Власову задержали сотрудники департамента финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси. В ее квартире прошел обыск. Ранее Власову вызывали в милицию из-за участия в несогласованном митинге.
25 августа двух членов президиума координационного совета оппозиции, Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову, арестовали на 10 суток за организацию несанкционированной акции. Ранее всех членов совета вызывали на допросы в Следственный комитет.
Помимо Лилии Власовой, Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой, в президиум совета оппозиции входят писательница Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший министр культуры Павел Латушко. Действующий президент страны Александр Лукашенко назвал назвал координационный совет «черносотенцами».
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