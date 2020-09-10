В Беларуси задержали бывшего журналиста президентского пула, поддержавшего протесты в стране

В Беларуси сотрудники милиции пришли домой к бывшему корреспонденту президентского пула Дмитрию Семченко, его задержали и увезли. Об сообщает издания «Наша Нiва» со ссылкой на жену журналиста Юлию.

Скрин «Нашей Нiвы»

По ее словам, примерно в 16.30 к ним домой пришли несколько человек в масках и один мужчина в гражданской форме. Они сказали, что доставят Семченко во Фрунзенский РОВД, чтобы проверить, участвовал ли он в «несанкционированных митингах».

С 2009 года Дмитрий Семченко работал на белорусском государственном телеканале ОНТ и входил в президентский пул журналистов. 13 августа он сообщил об увольнении с ОНТ. После этого Семченко стал открыто поддерживать участников протестов и писать о жестокости со стороны силовиков.

«Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках, разрывают им яичники и матки, лишая возможности стать мамами. Когда парням, которые лежат на земле и не сопротивляются, бьют между ног до тех пор, пока там все превращается в месиво», — написал Семченко на своей странице в инстаграме.

На фоне протестов в Беларуси с госканалов начали массово увольняться журналисты, в том числе корреспонденты и ведущие ОНТ и «Беларуси 1».