В Беларуси задержали более 20 сотрудников «Гродно Азот», направлявшихся в центр города

Милиция задержала более 20 сотрудников завода «Гродно Азот», на них собираются составить административные протоколы.Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя МВД страны Ольгу Чемоданову.

Как пишет «Наша Нива», работников задержали из-за того, что после рабочей смены они пошли толпой в центр города. Задержанных доставили в РОВД. В чем именно их обвиняют, неизвестно.

Сейчас к зданию РОВД в Гродно начинают подходить люди, требующие отпустить работников, сообщает Nexta. Собравшиеся скандируют «Выпускай!»

25 августа в разных городах Беларуси проходят акции протеста в честь неофициального Дня независимости страны. По оценкам «МБХ медиа», на акцию в центре Минска собрались примерно две тысячи человек.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, участники акций обвиняют власти в фальсификации результатов выборов и требуют отставки Александра Лукашенко. Спустя несколько дней к протестам присоединились рабочие крупнейших белорусских предприятий, они объявили забастовки с требованием новых выборов.