В Беларуси заблокировали доступ к десяткам сайтов. Среди них — «Радио Свобода» и «Медиазона»
Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к более 70 информационным сайтам на территории страны. Об этом сообщает Tut.by.
Среди заблокированных сайтов оказались несколько СМИ, в том числе «Радио Свобода», «Медиазона», «Еврорадио», «Белсат». Кроме того, заблокированы оказались сайты оппозиционеров Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Николая Статкевича, а также платформы «Голос», которая сообщала о фальсификациях на выборах.
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против президента Александра Лукашенко. В первые дни демонстраций во многих городах страны, в том числе в Минске, были проблемы с интернетом.
2 часа назад
Минобороны Беларуси обвинило Литву в нарушении воздушного пространства из-за шариков
4 часа назад
Лукашенко: в школах не должно быть учителей, которые не хотят следовать принципам «государственной идеологии»
5 часов назад
МВД Беларуси оценило число участников митинга в Минске в 20 тысяч человек. СМИ писали о 100 тысячах
Другие новости
Клиника в Берлине: Навального отравили Сегодня в 17:20 Путин и Лукашенко договорились об использовании российской вакцины от COVID-19 в Беларуси Сегодня в 17:15 На Берлинском кинофестивале отменили гендерное разделение наград за лучшую роль Сегодня в 16:42 Суд приостановил производство в отношении Навального по делу о клевете на ветерана Сегодня в 17:03 Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом, от которого отказался три дня назад Сегодня в 16:27 Россия вышлет австрийского дипломата в ответ на высылку российского из Австрии Сегодня в 16:10 Оппозиция Беларуси потребовала расследовать выдачу оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко Сегодня в 14:26 Военные Мали, задержавшие президента и премьера, предложили трехлетний план «пересмотра основ государства» Сегодня в 14:57 Правительство Германии: «вероятнее всего», Навального отравили Сегодня в 13:25 В Эстонии обладательницу титула «Мать года» осудили за издевательства над детьми Сегодня в 13:29
Популярное у подписчиков Дождя за неделю