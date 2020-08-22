В Беларуси заблокировали доступ к десяткам сайтов. Среди них — «Радио Свобода» и «Медиазона»

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к более 70 информационным сайтам на территории страны. Об этом сообщает Tut.by.

Среди заблокированных сайтов оказались несколько СМИ, в том числе «Радио Свобода», «Медиазона», «Еврорадио», «Белсат». Кроме того, заблокированы оказались сайты оппозиционеров Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Николая Статкевича, а также платформы «Голос», которая сообщала о фальсификациях на выборах.

Сообщение, которое появляется при попытке зайти на один из заблокированных сайтов. Фото: TUT.by

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против президента Александра Лукашенко. В первые дни демонстраций во многих городах страны, в том числе в Минске, были проблемы с интернетом.