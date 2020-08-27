В Беларуси 30 человек с болгарками ворвались в здание посольства Ливии
Около 30 человек утром 27 августа напали на здание посольства Ливии в Минске. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на корреспондента. Эту информацию РИА Новости подтвердил временный поверенный в делах Ливии в Беларуси.
Дипломат рассказал, что его избили.
По данным Tut.by, люди с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. На место сначала прибыли бойцы ОМОН, однако после распоряжения руководства они покинули здание.
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