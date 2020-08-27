В Барнауле задержали военного по подозрению в передаче секретной информации Украине
В Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, подозреваемого в передаче секретной информации украинской разведке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, мужчина собирал и передавал данные, содержащие гостайну, в Главное управление разведки Минобороны Украины.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ). Военнослужащего арестовали. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Имя военного не называется.
Дополнено. «МБХ медиа» пишет, что задержанный — Сергей Сидорчук 1988 года рождения. В 2012 году он окончил военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове.
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