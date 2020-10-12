В Азербайджане на автора телеграм-канала WarGonzo Семена Пегова завели дело о призывах к терроризму

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело на военного журналиста, администратора телеграм-канала WarGonzo Семена Пегова, сообщается на сайте ведомства. Его подозревают в незаконном пересечении границы, призывах к терроризму, призывах, направленных против государства и нарушении территориальной целостности Азербайджана.

Скриншот с видео WarGonzo

По версии следствия, Пегов в сговоре с вооруженными группировками проник на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, чем нарушил миграционный кодекс и закон о государственной границе Азербайджана.

Кроме того, ведомство обнаружило множество видео, на которых Пегов призывает граждан России приехать в зону боевых действий, чтобы помочь армянской стороне, а также к нарушению территориальной целостности Азербайджана.

Семен Пегов — российский военный журналист, администратор канала WarGonzo, он также публикует своим материалы на RT. Он находится на территории Нагорного Карабаха и делает материалы про военных из непризнанной республики. В России СК проводит проверку в отношении администратора телеграм-канала «Девичья башня» Садата Гулиева, который пожелал Пегову погибнуть при обстреле города Гадрут.