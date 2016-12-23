В Австралии арестовали 7 подозреваемых в подготовке терактов в центре Мельбурна

Полиция в Австралии арестовала семерых подозреваемых в организации терактов в Мельбурне на Рождество, сообщает The Associated Press.

Главный комиссар полиции штата Виктория заявил, что подозреваемые, вдохновленные террористической организацией «Исламское государство», планировали теракт на железнодорожной станции на улице Флиндерс в Мельбурне, на площади Федерации и церкви Сейнт-Пол.

В полиции отметили, что угроза нейтрализована благодаря проведенным в четверг вечером и пятницу утром рейдам.

В понедельник, 19 декабря, грузовик въехал в рождественскую ярмарку в Берлине. 12 человек погибли, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство», а подозреваемый исполнитель — гражданин Туниса — находится в розыске.