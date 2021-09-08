В августе инфляция в России установила новый пятилетний рекорд

В августе потребительские цены в России в годовом выражении выросли на 6,7% — это максимум с августа 2016 года. Это следует из данных Росстата.

В августе продовольственные товары, включая алкоголь, подорожали на 7,7% к августу прошлого года. Продукты питания без алкоголя подорожали на 8,5%. Непродовольственная инфляция составила 7,9% год к году.

По сравнению с июлем потребительские цены повысились почти на 0,2%. В 30 регионах России цены выросли на 0,4% и более. Самый высокий рост зафиксирован в Республике Алтай (на 1,4%) и в Севастополе (на 1,1%).

Цены в Москве и Санкт-Петербурге за месяц в среднем не изменились, следует из данных Росстата. При этом с начала года рост цен в Москве составил 4%, в Петербурге — 4,8%.

Из продуктов в России по сравнению с августом прошлого года сильнее всего подорожали сахар (38,2%), подсолнечное масло (27,3%), куриное мясо (19,8%) и яйца (15,4%). Цены на лимоны выросли на 24,1%, апельсины – на 5,7%, чеснок – на 3,7%.

Из непродовольственных товаров наиболее существенно подорожало газовое моторное топливо – на 21,3%, говорится в отчете Росстата. Также продолжился рост цен на строительные материалы.

В конце июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением, и ЦБ, скорее всего, продолжит свою жесткую кредитно-денежную политику.

Набиуллина отметила, что, согласно опросам, россияне ожидают рост инфляции до 13,4%. Это может привести к тому, что люди начнут закупаться товарам, что, в свою очередь, вызовет новый рост цен, объяснила глава ЦБ.

Фото на превью: Агентство «Москва»