В атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. Это может означать присутствие живых организмов

Группа астрономов из Кардиффского университета с помощью наземных телескопов обнаружила в атмосфере Венеры газ фосфин. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy. Этот газ входит в число потенциальных биомаркеров — веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов.

Фото: NASA

Результаты исследования опубликовала группа астрономов во главе с Джейн Гривз (Jane Greaves) из Кардиффского университета, наблюдения проводились в 2017 и 2019 годах.

Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля, и ее поверхность нагрета из-за парникового эффекта. Ее атмосфера, в которой много серы и практически нет водяного пара и кислорода, непригодна для жизни. Однако некоторые ученые считают, что микроорганизмы могли бы жить в верхних слоях атмосферы и существовать за счет сложных химических реакций. Помочь определить их присутствие могут биосигнатуры — например, вещества, которые образуются в результате жизнедеятельности.

Одно из таких потенциальных веществ — газ фосфин (PH3), который появился в атмосфере Земли из-за деятельности человека и анаэробных микроорганизмов. В процессе исследования ученые зарегистрировали фосфин на высотах 53-61 километров от поверхности Венеры, его содержание оценивается в 20 частей на миллиард.

В статье говорится, что присутствие фосфина не обязательно означает, что в атмосфере Венеры есть жизнь — это может также свидетельствовать о еще неизвестных ученым химических процессах. Например, этот же газ обнаружили в атмосфере Сатурна — туда он попадает из более глубоких слоев планеты за счет конвекции.

Ожидается, что дальнейшее исследование сможет провести межпланетная станция «Венера-Д», которую планируют запустить в космос в период с 2029 по 2031 год.