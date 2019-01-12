В Амурске задержали блогера, опубликовавшего видео похорон криминального авторитета

В городе Амурске Хабаровского края задержали блогера Виктора Торопцева, который опубликовал видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на жителя города, который попросил не называть его имя из-за опасений давления. По его словам, Торопцев объявил голодовку в знак протеста.

Торопцева задержали сотрудники ГИБДД, объяснив это наличием у него недействительных прав. Собеседник «ОВД-Инфо» утверждает, что блогер не получал информации о лишении прав, его не вызывали в суд.

Торопцев объявил голодовку, посчитав лишение прав поводом для задержания. Собеседник «ОВД-Инфо» утверждает, что Торопцев не был автором опубликованного в соцсетях видео.

Торопцев останется в отделе полиции до суда.

Ранее в сети опубликовали видео похорон криминального авторитета из Хабаровского края Юрия Зарубина. Пользователи соцсетей утверждали, что заметили на записи сотрудников прокуратуры и полиции. В пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю сообщили, что информация о присутствии на похоронах главы отдела МВД не соответствует действительности. При этом в полиции пообещали провести служебную проверку.