В аэропорту Тюмени у пассажирского самолета загорелся двигатель

В тюменском аэропорту Рощино у самолета авиакомпании Utair загорелся один из двигателей. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на одного из пассажиров и пресс-службу аэропорта.

Это произошло после того, как самолет завелся. На борту находились 46 пассажиров, они должны были вылететь в Ханты-Мансийск. После задымления их эвакуировали. О причинах возгорания двигателя неизвестно.

Авиакомпания заменила борт, и он вылетел в Ханты-Мансийск на полтора часа позже запланированного. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. В Utair информацию об инциденте не прокомментировали.

Накануне в московском аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы полосы при взлете. На борту находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал. В Следственном комитете возможными причинами происшествия назвали ошибку пилота или некачественную работу служб по уборке снега.