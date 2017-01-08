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В аэропортах Москвы более 70 рейсов задержали и отменили из-за морозов

В аэропортах Москвы более 70 рейсов задержали и отменили из-за морозов

Новости
12:10, 8 января
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В московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержаны 42 рейса и 36 — отменены, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, к полудню в «Домодедово» отменены четыре рейса и 20 задержаны, в «Шереметьево» задерживаются 22 рейсов, отменены 30 рейсов, во «Внуково» — два. 

Как сообщает «Интерфакс», ситуация в московских аэропортах начинает нормализовываться, метеоусловия для полетов в районе столичных аэропортов «приемлемые». Задержки рейсов связаны с необходимостью обработки аэродромов и самолетов противогололедными реагентами. 

Ранее агентство сообщало, что наземные службы московских аэропортов были переведены на усиленный режим работы из-за мороза. Почти 100 авиарейсов задерживались или были отменены.

На 8 января Гидрометцентр объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов. В ночь на воскресенье температура в Подмосковье опускалась до минус 36 градусов, в Москве – до минус 27 градусов.

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